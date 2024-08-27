我國即將在年底進入碳有價時代，第5次碳費費率審議會將在9月9日舉辦，環境部長彭啟明先前指出，碳費費率有望在第5次碳審會或下一次「就要攤牌」。環境部次長施文真今天表示，碳審會拍板費率後，將朝縮短預告期執行相關法制作業，「不見得要到2個月這麼久」。

媒體詢問，第5次碳審會若未決定費率，下一次開會時間會在9月或10月？施文真表示，因爲需要事先調查委員可開會時間，環境部較難預測下一次開會時間。

媒體追問，如果10月才召開第6次碳審會，考量草案60天的預告期，是否影響碳費上路時程？施文真說，考量碳費費率是數字、數字區間，也是經各方專業委員審議而成，預告期不見得要到2個月這麼久，不過具體時程要再討論，避免出現法制作業瑕疵。

因彭啟明先前指出，隨著碳費階梯式上升，3至4年後有機會走向總量管制排放交易。施文真解釋，因碳費徵收對象以2030年為目標年，訂定、實施自主減量計畫，環境部將視計畫執行情況，決定未來我國2030年後碳定價政策工具是繼續徵收碳費，或徵收碳稅、執行總量管制排放交易，2028年將是關鍵時間點，但不代表2028年馬上要轉變成總量管制排放交易。