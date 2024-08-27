0403花蓮強震重創台8線中橫公路東段道路，沿線的西寶國小震後只能暫時借用山下的富世國小活動中心上課，不過開放空間影響教學成效，經縣府教育處協調，全校師生113學年度將改在空中大學壽豐校區上課，但學生還是期盼能回到熟悉的環境上課，期待中橫公路早日完成修復。

西寶國小校長李志成表示，學校6個班級師生自0403強震後，改到富世國小活動中心（薪傳館）上課，由於空間開放，各班師生在同個環境上課就像「菜市場」般鬧哄哄的，嚴重影響教學品質，教育處也為此找尋其他空間安置學生就學。

他說，前身為台灣觀光學院的空大壽豐校區目前處於閒置狀態，只有假日才會使用，經教育處協調，借到6間教室給學生使用，加上台觀原有的學生宿舍也能讓學生住宿，可減輕家長每日往返接送的壓力，因此西寶師生新學期將移至該校區上課。

李志成表示，目前向空大租用壽豐校區教室1年，感謝校方幫忙更新宿舍浴室設備，也為教室裝上新的冷氣，相信開學後會是全新的學習環境，不過考量師生短期內無法適應，開學首周會先帶著大家一起熟悉及探索校園。

李志成還提到，上學期末休業式時有先帶家長跟學生到空大壽豐校區認識環境，當時有問孩子最喜歡的學校為何，雖然大家異口同聲的說「想回西寶」，但考量山區路況不穩，認為還是先在安全的環境下教學比較妥當，不過山上的校舍還是會安排人員定期留守、維護。

至於地震有無影響西寶國小招生，李志成表示，西寶國小共有6個班級，每班人數為8人，目前屬於額滿的狀態，未受地震影響，不過因山區環境清幽，加上西寶國小屬家庭式精緻學習環境，大家還是希望能在下學年度回去上課。