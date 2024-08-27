為維護空氣品質，新竹市環保局祭出5大措施，多管齊下加強管制汙染源，今年度1至7月異味陳情案件數為6件，相較去年同期下降約25％，顯示輔導業者更新和升級空汙防制設備，提升處理效率，使空氣汙染減量已有成效。

市府指出，為提升竹市空氣品質，落實宜居永續，促進城市永續發展，市府透過空氣品質微型感測器、AI影像判煙系統、高值觸發採樣設備、空氣汙染減量輔導及精準空汙管制等5大措施，多管齊下管制汙染源。

環保局指出，除了落實稽查管制作為，同時透過智慧監控設備及高值觸發採樣設備等科技執法儀器，即時監控園區周遭空氣品質影響區域，並已成功輔導約20家業者，每年投入約1.3億元更新空汙防制設備，如沸石轉輪系統及廢氣焚化爐等，提高防制效能。

此外，環保局也針對轄內業者空汙排放精準控管，今年環保局持續對於具減量潛力的企業進廠進行現勘和技術輔導，協助業者進行排放減量協談，提供空氣汙染物特性分析及最佳防制技術建議，預計今年可削減揮發性有機物約25公噸、減少排放二氧化碳約8204公噸。

環保局說明，今年度1至7月異味陳情案件數為6件，相較去年同期下降約25％，顯示環保局輔導業者更新和升級空污防制設備，大幅提升處理效率，使空氣汙染減量已有成效，市府將持續推動智慧治理，公私協力守護城市空氣品質。