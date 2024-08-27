桃園市徐姓男子2021年7月和21歲曾姓妻子施用毒品咖啡包，因徐男發現他入監服刑時妻子給人包養，竟氣憤毆打妻子，拿木製關刀往妻子嘴巴內狂戳，還餵銅錢等導致妻子死亡，被逮時更辯稱妻子中邪。一審、二審皆將徐男依殺人罪判處無期徒刑，經最高法院撤銷發回，高等法院更一審今（27）日仍判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

桃園地院審理，2021年7月11日徐男和妻子一起食用毒咖啡包，期間徐男查看妻子手機相簿，發現妻子有和其他男子合照。追問才知道，徐男入獄服刑期間，妻子被其他人包養。

兩人發生爭執，徐男將妻子壓在地上痛打，還拿長約23公分木製關刀戳擊妻子胸部，並插進妻子嘴巴，更用祭拜的銅錢塞進妻子嘴內，導致妻子多處受傷。還徒手壓住其喉嚨，導致外傷出血及肺內吸入血液、窒息死亡。

徐男犯案後，數度稱是妻子中邪，他為了驅魔才如此下手，後來才坦承是妻子被包養。雖然徐男稱是因為妻子施用咖啡包出現抽蓄，才用關刀、銅錢塞到妻子嘴內，避免妻子咬舌，並無其他毆擊行為，應該是中毒導致死亡。

但鑑定後發現，插入關刀時，妻子並沒有抽蓄。此外妻子身上還有多處傷勢，當時屋內也僅有徐男、妻子及2歲幼子。加上傷勢並非吸毒造成，可認徐男有殺人故意。

法院認為，徐男與妻子育有年僅2歲幼子，因不滿妻子被包養，竟不顧小孩在旁目睹，靠著體型優勢行凶，加上妻子傷勢眾多，可見下手時力道之強、殺意甚堅。

加上幼子就在旁邊，對於小孩造成心理創傷實屬重大，冷血行徑實令人髮指，對社會治安平和造成破壞及震撼甚鉅，且其犯後否認犯行，態度不佳。不過與兩公約間情節最重大之罪仍有落差，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

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