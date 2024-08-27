嘉義縣審計室27日在嘉義縣議會臨時會上指出布袋轉運站因選址決策反覆以致進度嚴重延宕，藍營議員接連炮轟水上鐵路高架化也是政策反覆、縣長翁章梁無心推動，才變成被前交通部長李孟諺批「怪怪的」水上大平台。

但翁章梁強調，先前屢次爭取高架化被中央認為「不到1公里的效益低」而否決，才改規劃水上大平台。

嘉義縣議員詹琬臻與翁章梁縣長為水上高架化激烈交鋒。（廖素慧翻攝嘉義縣議會官網）

國民黨議員詹琬臻指出，水上鐵路高架化可以解決台鐵6個平交道周邊的交通瓶頸問題，縣府不積極爭取，反倒提出水上大平台規畫設計，前交通部長李孟諺一看就直指動線怪怪的，要重新評估高架化的可行性，翁縣長才改口說希望中央再評估高架化，翁縣長立場反覆、政策反覆造成民意最想要的高架化被大平台取代。

嘉義縣議員王啟澧與縣長翁章梁為水上高架化激辯。（廖素慧翻攝嘉義縣議會官網）

國民黨議員王啟澧則譏翁章梁不僅是5星級縣長，應是6星級縣長，第6星就是政策反覆、無心縣政；他還說，地方民意就是要高架化，縣府卻規劃大平台計畫，雖然交通部同意2個月內重提可行性評估，拚敗部復活，但又要花一筆費用重新評估高架化可行性。

翁章梁強調，他一直爭取高架化，但中央認為「不到1公里的投報效益低」而否決，這是關鍵因素，因而縣府才會擬出16案後改提水上大平台。

嘉縣府建設處長郭良江指出，高架化可行性評估先前中央補助500萬元、縣府自籌1200萬元，後來大平台計畫則約700萬元，也就是目前已花費約2400萬元。