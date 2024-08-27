國民黨台北市議員游淑慧發現，各級學校中有43所學校的反偷拍設備的採買年份，距今已超過10年未更新，其中最久的更有學校的設備是在民講80年代末採購，質疑科技日新月異，部分學校的設備卻未即時更新。（本報資料照片）

檢警日前偵辦我國最大情色、偷拍論壇「創意私房」，調查過程中發現，其中1名嫌疑犯在台北市的國小任教，並裝設針孔偷拍學生，涉案地點涉及校內廁所、更衣室、教室，還有校外兼職的補習班內。雖然教育局也要求各機關學校加強反偷拍偵防，不過國民黨台北市議員游淑慧發現，各級學校中有43所學校的反偷拍設備的採買年份，距今已超過10年未更新，其中最久的更有學校的設備是在民講80年代末採購，質疑科技日新月異，部分學校的設備卻未即時更新。

游淑慧指出，「創意私房」案的其中一名嫌犯，在北市國小擔任代理教師，身為「創意私房」高級會員，他在多個地點裝設針孔偷拍學生，涉案地點除校園內的廁所、更衣室、教室之外，還有校外兼職的補習班內，以此方式偷拍女學生如廁更衣，受害者人數眾多。

而在去年「創意私房」案剛爆發時，游淑慧就曾在教育部門質詢時，提醒教育局要重視，並且在校園加強反偷拍偵測，不過經她調閱資料後發現，台北市各級學校反偷拍設備，其中有43所學校的設備是在10年前購入，其中最久沒更新設備的學校，更是仍在使用24年前所採購的配備。

游淑慧質疑，現今偷拍設備日新月異，此次檢警搜索出的針孔偷拍設備藏在黑色延長線、水瓶、廁所芳香劑等，一般人不特別注意根本難以發現，用超過20年前採購的反偷拍設備，要偵測最新偷拍設備豈不離譜？顯見教育局從去年質詢後到最近，並未將校園「反偷拍」一事正視、改進。

游淑慧也要求教育局，除了督促各級學校盡速更新老舊過時反偷拍設備外，也要嚴謹落實每月反偷拍偵測，維護孩童校園安全。

教育局則表示，日前已要求全市各級學校於開學前落實反針孔巡檢，因應針孔偷拍設備日新月異，目前已有近7成學校完成設備升級，採購更高規格之偵測設備，提升偵測效率，同時為落實巡檢機制，也責成各校評估反針孔巡檢工作納入學校保全契約，配合校園巡查一併進行，增加巡檢頻率。

教育局強調，後續將委外專業廠商進行不定期抽查，並針對巡檢人員規劃增能研習，以有效防堵校園內偷拍犯罪行為。至於開學後，也將督導學校融入校內性別平等教育課程，引導學生提高自我保護意識，教導學生辨識潛在危險，營造友善、安心的校園環境。

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