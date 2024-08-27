一名陳姓外送員去（2023）年4月酒醉隨地便溺，引發林姓計程車司機不滿，陳男竟徒手勒斃林男，被控殺人罪。士林地院國民法官庭依殺人罪判陳13年6月徒刑，執行完畢後監護3年；案經上訴，台灣高等法院今（27）日駁回。可上訴。

全案發生在去年4月6日清晨，42歲陳男因酒醉尿急，在新北市汐止或車站外計程車旁便溺，引發林姓司機不滿，陳男以手臂鎖喉，導致林男昏迷送醫救治，最後仍宣告不治，員警當場逮捕陳男，酒測值高達1.07毫克，陳男被控殺人罪，依法進入國民參與審判程序。

一審綜合相關鑑定報告及鑑定人的說明，認定陳瑞祥行為時已有酒精中毒、酒精使用依賴症，有精神障礙，且因該精神障礙導致辨識、控制能力減低，符合減刑要件，但陳有長期飲酒史，又多次酒後失控，甚至已罹患酒精性肝炎，卻沒想脫離酒精濫用狀態，因此不減刑。

案經上訴，二審認為一審國民法官庭認事用法無違誤，判上訴駁回。

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