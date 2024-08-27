日本知名正妹大胃王木下佑香，2009年參加《火力全開大胃王》後走紅，甜美外型加上傻乎乎的個性，深受觀眾喜愛。在正式出道後，她也開始經營個人YouTube頻道，至今累積超過526萬訂閱。不過，她的頻道、社群卻已停更了半年之久，讓粉絲相當擔心。對此，她終於發文說明原因，坦言自己陷入重度憂鬱。

時隔7個月，木下佑香24日更新推特，透露自己曾罹患躁鬱症，沒想到前陣子又發作了，且這次陷入了從未有過「重度憂鬱的狀態」，面對YouTube、社群媒體、LINE的通知等都讓她感到害怕，甚至「找不到適合的詞來表達我的恐懼，光是想到它們就讓我感到痛苦」。同時她也無法與別人來往、打交道，所以已經好幾個月未踏出家門。

木下佑香發文坦承自己陷入重度憂鬱。（圖／翻攝自木下佑香推特）

隨後，她表示，原以為只要稍作休息就能恢復，沒想到卻如此嚴重，「這次的躁鬱症來得非常突然，讓我陷入從來沒有過的最沉重狀態，完全超出了我的預期」。不過，如今的她狀態已經好轉，在重新打開YouTube的留言區後，看見許多粉絲都在等待自己時，她非常感動「我會在自己能力所及的範圍內，重新開始活動」。

みなさんお久しぶりです

ずっとお休みして、みんなに心配かけてしまって本当にごめんなさい

そして待っててくれたみなさん、心配してくれたみなさん本当にありがとうございます

やっと少し元気になりました！

長くなりますが読んでいただけたら嬉しいです pic.twitter.com/Zw6so6NZX3 — 木下ゆうか Yuka Kinoshita (@mochiko0204) August 24, 2024

粉絲們紛紛留言給予鼓勵及支持，「不要勉強，按照自己的步調回歸就好」、「不要太努力，想回來的時候再回來」、「躁鬱症發作很辛苦，不要太勉強慢慢來」、「見到妳回來真的很開心」。