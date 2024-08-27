黨產會5年前認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，中廣不服，決定提告，台北高等行政法院昨判中廣勝訴，可上訴，但黨產會原定在今年8月解編。中廣前董事長趙少康直言，既然講好要8月底解編，那就解編，若沒打完的官司，可委託律師團，這個組織有存在的必要嗎？黨產會的存在只是要追殺國民黨。

趙少康表示，中廣他們完全沒有政黨意識或立場，就是一個百分之百的純粹商業廣播電台，硬說他們是附隨組織，對中廣是一個侮辱，他們根本有在聽國民黨的，這麼多年還看不出來嗎？

趙少康表示，這樣的官司是浪費國家司法資源，黨產會基本上成立就有其政治目的，要對國民黨趕盡殺絕。但以中廣來說，中廣是跟中時集團的余建新買的，而余建新是跟國民黨買的，中間已經轉了很幾個彎，還硬要說他們是國民黨的附隨組織，但他們怎麼會是？

趙少康強調，中廣的人事、財務等各方面都是獨立的，從來沒有聽國民黨任何的意見，國民黨不敢也不會他們接手中廣這麼多年來，都是獨立經營一個百分之百的商業電台。

趙少康認為，這個官司纏訟多年，台北高等法院能做出這樣的判決，雖然是遲來的正義，但也比沒有正義好。黨產會真的要懸崖勒馬，不要一錯再錯，若打到最高法院，只要最高法院公正，也會判中廣勝訴。