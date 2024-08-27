紐西蘭人格蘭1995年向清境農場毛遂自薦，推出綿羊秀大受歡迎，成為農場的招牌表演，推廣牧羊知識。（楊靜茹攝）

清境農場除了青青草原綿羊秀，觀山牧區也推出精彩的馬術秀。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場除了無限旖旎風光，還能看到綿羊、馬兒在草原低頭吃草，有如塞外風光。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

農業部依《動物保護法》相關條文修正《動物展演管理辦法》7月29日公告實施，鯨豚是保育類動物，宣告國內「鯨豚秀」畫下句點。南投縣清境農場指出，園區綿羊秀、馬術秀符合《動物展演法》規範，表演不受影響，還獲南投縣政府動物展演評鑑優級肯定。

清境農場因邦交國贈送2隻多聖綿羊，開始飼養綿羊，綿羊成為農場的動物明星，1995年紐西蘭人格蘭向農場毛遂自薦，推出綿羊秀大受歡迎，2020年有民眾在「公共政策網路參與平台」發起「終止清境農場綿羊秀表演」連署，曾在網路引發論戰，事後農場刪除戲謔動物橋段、縮短動物表演時間等圓滿落幕，且依《動物展演法》取得動物展演證，新法上路綿羊秀、馬術秀不受影響。

清境農場表示，人類很早就與綿羊、馬共同生存，農場基於動物福利，動物展演上充分呈現和人類感情連結，透過詼諧逗趣的表演，以潛移默化方式傳授綿羊生態等正確知識，也宣導所有動物需要適地適養，還舉行小小牧羊人等體驗活動，讓遊客了解綿羊食、住、行，及所需要的環境及空間維護，具教育意義。

農場副場長王仁助說，農場的綿羊、馬、牧羊犬等動物，都是飼育員的心肝寶貝，即使凱米颱風來襲，飼育員冒著風雨到羊舍餵奶、餵飼料，除了飼養員細心照料，園區也聘獸醫師定期為動物診治，由於農場採輪牧方式，難免有調皮的綿羊受傷，特別成立咩仔救援隊，綿羊身上的藍色噴劑就是噴藥治療痕跡；2021年農場收治桃園的受虐馬，經過專業的呵護，在農場快樂生活。