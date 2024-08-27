陳麗娜等人指控高雄市政府將反對南區焚化爐BOT案的發言在會議紀錄刪除。（郭良傑攝）

高雄南區焚化爐規劃建設新廠，高雄市政府朝「BOT公辦民營」規畫，上月29日舉辦公聽會後，國民黨市議員陳麗娜質疑程序不符規定，事後公布的會議紀錄未如實記載，至少有四名與會者的發言未被紀錄，質疑有造假之嫌，27日上午偕同小港區港墘里里長吳文德等人，到高雄地檢署按鈴控告高雄市政府環保局承辦人員涉嫌業務登載不實。

陳麗娜指出，位在小港區的南區焚化爐營運逾24年，設備已老舊，焚化效能僅剩6成，高雄市環保局規劃興建新廠，在「公辦公營」與「BOT公辦民營」兩項中做選擇，最後環保局認為「BOT公辦民營」方式較佳，決定朝此方向規劃。

高雄市環保局上月29日在小港區舉辦BOT案公聽會，陳麗娜質疑，市府未向地方說明清楚「公辦公營」與「公辦民營BOT」的優缺點比較及進行可行性評估後，就直接朝「公辦民營BOT」案進行

陳麗娜當天要求環保局應先在小港區舉辦說明會，再舉辦專家公聽會，但市府仍決意舉辦BOT案公聽會，甚至準備在今年9月就完成評估即執行，她在會中發言20分鐘，甚至怒喊「不是報告完就結束了！根本胡亂結束會議」，整場公聽會在吵雜聲中結束，她的發言在會議紀錄中僅剩34個字。

事後陳麗娜與與會的小港區港墘里里長吳文德、大林蒲遷村自救會長黃琨育等人的發言在會議記錄中「被消失」，反而是未到場者的「書面意見」就占2頁篇幅。當天到場的高雄市廢棄物清除處理商業同業公會總幹事杜永富表態支持BOT案，隨即被該公會駁斥，指杜的言論未經公會授權，杜為此辭去總幹事一職。

陳麗娜指出，反對 BOT 的民眾意見在會議紀錄中全數刪除，未到場者書面記錄比到場發言者還多，她的發言被縮水剩34字，會議紀錄完全不是事實，市府仍然將公聽會記錄上網公告，顯然有公務員登載不實情形。

陳麗娜今率小港區港墘里長吳文德、大林蒲遷村自救會長黃琨育等人到高雄地檢署遞狀，告發高雄市環保局會議記錄登載不實，期許檢察官能查明事實，還市民一個公道。