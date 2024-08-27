LINE的Keep服務將於明（28）日下午1時走入歷史，官方提醒用戶快備份，並教3步驟備份資料，強調Keep服務結束後，Keep筆記仍可正常使用，可存放照片、影片等資料，缺點是檔案無法永久保存。

LINE日前於官方部落格指出，Keep將於明日下午1時結束服務，用戶可點擊主選單下方的Keep圖示，再點選畫面中的「：」按分享，再點「分享至應用程式」，透過希望使用的方法儲存項目。

LINE官方分享備份3步驟。（圖／翻攝自LINE部落格）

LINE官方分享備份3步驟。（圖／翻攝自LINE部落格）

LINE官方分享備份3步驟。（圖／翻攝自LINE部落格）

LINE強調，Keep功能結束後，無限期1GB的空間也會無法使用，若想使用LINE App內建功能存放檔案，可使用Keep筆記，這功能如同私人聊天室，方便用戶紀錄查找暫存空間，但存在Keep筆記的資料若沒有另存到手機，會在2周後失效。

LINE說，若想長時間保存資料，建議用戶建立1人群組，使用群組內的「相簿或筆記本」，每個聊天室內最多可建立100本相簿、每本最多可上傳1000張照片，一次上傳最多300張照片。