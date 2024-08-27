「無負評女神」林依晨和圈外人林于超結婚將滿10年，2021年林依晨生下一女，未料去年又傳出兩人聚少離多，老公在美國工作，她在台灣生活導致婚姻觸礁，林依晨對此否認。而最近林依晨受訪，無意間談起老公，坦言等下工作結束後就要去和林于超約會吃燒肉，間接證明兩人感情無異狀。

林依晨近期演而優則轉監製，首度為電影《失明》擔任演員和監製。據《鏡週刊》報導，確認不用拍照後，林依晨最近素顏現身接受專訪，談到電影中的女性覺醒話題，她表示明白有了愛的結晶後，夫妻倆要更注意關係營造。聊著聊著林依晨找空檔開始化妝，並透露等下要跟老公享受兩人世界吃燒肉，放閃宣言也可見夫妻倆並未被遠距離婚姻打敗，依舊恩愛如昔。

林依晨被封「無負評女神」，曾曬素顏照。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

經營家族潛水商品事業的林于超，總公司在內湖，但林于超平時負責管理位於美國加州的分公司，導致兩人常被傳感情生變，還一度傳出林于超偷吃嫩模的謠言。當時林依晨發微博，曬出和公婆、老公的合影及和老公視訊聊天的截圖，苦笑澄清：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」

林依晨和林于超2021年生下一女。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

林依晨更幫老公說話，指「我不卑微，他也不渣」，對於外界傳聞她嫁進豪門很辛苦，每天要早起做早餐，再送公公出門，她表示家裡的早餐都是婆婆在做的，家人知道她有黑眼圈、睡不飽，從沒要求她早起。至於傳聞她被要求生吞青蛙備孕，她打趣說自己喜歡的是「青蛙下蛋（意指粉圓），從來沒吃過生青蛙。她也強調自己嫁的是「好門」並非「豪門」，公婆都對她向親生女兒一般的疼愛，「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。 」