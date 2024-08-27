國旅高昂的住宿費、觀光景區不合理的盤子價，讓民眾積怨已久，近日爆發後導致國旅人次直直落，甚至針對墾丁沙灘陽傘問題緊追不捨，不過也有網友好奇，其實每個觀光區都有各自的亂象，但卻不像墾丁一樣被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了」，其他人則認為單純是「槍打出頭鳥」，認同其他景區雖然未被檢討，但同樣充斥各種亂象。

一名網友昨（26）日在PTT八卦板表示，墾丁是陽光沙灘的代表之一，曾是遊客數量超多的觀光區，最近則不斷被質疑陽傘佔位、食宿昂貴等亂象，但其他觀光區明明也有各種亂象，卻只有墾丁被瘋狂集中檢討，「墾丁是招誰惹誰了，有卦嗎？」

其他人紛紛喊「就單純頭冒太出來，不扁你扁誰」、「一定比例的遊客帶著怨氣離開，累積成風向」、「一堆人被當盤子，離開之後當然滿腔怒火啊」、「好的體驗不一定會記得，但爛到不行絕對會記一輩子」、「回頭看一下起因吧，是誰先疾呼沒人來的」、「墾丁交通問題很大，高雄開過去就要2小時，花這麼多時間體驗還不好，當然不會想再去」。

其他人也說「墾丁是有點被批過頭了，但確實有很大的改善空間」、「真的很多觀光區都有問題，最簡單的停車就一堆無良業者亂收費」、「住房率爛成這樣，業者也沒降價啊，自己沒心改進只會怪人不去玩喔」、「吃住確實有便宜一點的選擇，但海灘、街道這種不處理就給人觀感很不好」。