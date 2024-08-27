台積電和三星在晶圓代工領域競爭激烈，人才爭奪戰亦相當白熱化，繼台積電前資深研發處長梁孟松曾轉戰三星，助其拿下蘋果A9處理器晶片訂單後，台積電前研發主管林俊成，也在2023年初投奔三星，但有媒體報導，如今林俊成2年合約將至，三星可能傾向不續約。

林俊成是台積電研發部門出身，也是半導體封裝領域的資深專家，他於1999~2017年在台積電工作19年，期間統籌台積電在美註冊450餘項核心專利，為台積電現在引以為傲的3D先進封裝技術奠定基礎。在加入三星以前，林俊成曾任職美光科技，並且在半導體設備公司天虹科技任高階主管，因此累積不少封裝設備的生產經驗。

三星2023年初聘請林俊成擔任半導體部門先進封裝業務團隊的副總裁，根據DigiTimes報導，林俊成當時轉戰三星，簽下2年工作合約，並帶領「Task Force」團隊，但半導體業者透露，肩負反擊台積電的「Task Force」目前已解散，林俊成與三星2年合約將至，三星則傾向不再續約，盛傳大陸半導體晶圓廠已向林俊成招手。三星未回應相關人事傳聞，僅表示「Task Force」確實已解散。

至於梁孟松則是在2009年初離開台積電後，率領多名技術團隊投效三星，擔任三星研發副總經理。台積電因此對梁孟松涉嫌洩漏營業祕密而提告，法院判決梁孟松於2015年結束前禁止使用、洩漏台積電的營業祕密及人事資料；在競業禁止期限結束後，梁孟松短暫返回三星任職，之後又被中芯國際挖角。