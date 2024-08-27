宜蘭縣為防制交通事故及減少交通違規對行車順暢影響，已啟用11處路口科技執法設備，宜蘭縣警察局今天（27日）表示，經評估後10月1日起縣內將再增設6處科技執法設備，盼能透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，讓民眾養成遵守交通法規的習慣。

宜蘭縣警察局表示，目前宜蘭縣啟用的11處路口科技執法包含宜蘭市3處、羅東鎮3處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處，採用AI人工智慧影像分析，自動辨識違規行為，由員警審核後依法舉發。

經評估宜蘭縣易肇事路段的數據、違規樣態後，將再增設6處科技執法，地點分別位於宜蘭市中山路五段與環市東路口、羅東鎮復興路、仁愛路與河濱路口、礁溪鄉礁溪路四段與育才路口、頭城鎮外澳慶天宮前、頭城鎮濱海路與烏石港路口以及蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口。

新增6處科技執法將從10月1日起正式啟用，主要針對闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、車輛不停讓行人等違規項目偵測取締。

警方強調，科技執法是以防制交通事故、改善行車秩序為目的，非以取締為首要目標，提醒民眾開車上路應保持耐心，確實遵守交通規則，共同創造安全交通環境。