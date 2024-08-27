韓國工業部宣布，將在今年夏季結束後漲當地電費，希望能降低韓國電力公司（KEPCO）龐大的負債壓力。據悉，KEPCO在2021至2023年共損失達43兆韓元，約324億美元。另外，截至6月底止，韓國電力相關債務已增至202.9兆韓元，較去年同期大增約4,400億韓元。KEPCO股價上揚，一度漲1.13%。

韓國政府指出，編列2025年最新預算時，研發項目有29.7兆韓元，約223億美元。研發預算要比今年多增11.8%的明年，韓國政府計畫在先進技術上投資7.1兆韓元，其中的1.2兆韓元將用於下一代人工智慧AI生態系統和通用人工智慧上。

重要個股中，三星電子跌0.26%，SK海力士也跌1.84%。電池族群的LG Energy Solution跌0.4%，三星SDI則逆勢漲1.66%。韓元兌一美元在1329.85價位附近，韓元貶3.05元。