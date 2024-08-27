振曜在彩色電子書加持下，迎來史上最旺第二季，單季EPS達2.17元，較去年同期大幅成長144%，創近五年新高；累計上半年度合併稅後淨利4.17億元，歸屬於母公司淨利為3.17億元，稅後淨利率達10%，EPS為3.68元，較去年同期大幅成長2倍。

展望下半年，振曜看好今年是彩色電子書元年，振曜結合重要客戶與供應鏈，運用元太(8069)Kaleido 3之最新技術，問市之兩款7吋/6吋時尚彩色新機，一推出即受到市場高度矚目與好評，預購潮熱烈，5月開始大量出貨，帶動第二季營收獲利大幅成長，預期後續營收還會延續此力道，將會一季比一季成長。

以營收表現來說，在旺季效應下，振曜下半年可望挑戰季季高，全年營收更有機會挑戰新高。振曜營收歷史高點是在2013年、全年營收為71.5億元，振曜目前累計2024年上半年營收為33.2億元，換言之，振曜下半年營運將強於下半年。在毛利率部分，隨著電子書出貨占比持續提升，將拉升毛利率，振曜全年也維持25%的目標不變。

除彩色電子書外，振曜瞄準ESG趨勢所引爆的龐大綠經濟商機，其數位廣告看板/標牌，其結合AI/IoT雲端技術、智慧城市新顯示，可以應用於不同場域，該產品結合元太Spectra 6技術，具有超窄邊框設計、超低耗電以及超廣視角特效。數位廣告看板/標牌未來成長空間可期，預期將有高達400億美元的是潛在市場、年複合式成長8%，將扮演振曜營運的另一隻腳，最快將在明年發酵。