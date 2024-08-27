由知名製作人羅暎錫PD打造，尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊主演的韓國實境真人秀節目《尹食堂》，深受世界各地觀眾喜愛。而全球第一檔CJ ENM官方授權的海外版《艾嘉食堂》，跳脫傳統綜藝節目，以全新國際思維製作，在泰國蘇梅島打造了一間快閃餐廳，由張艾嘉領軍並化身為大廚，將美味的中式料理推廣至全世界。羅PD在看完《艾嘉食堂》完成作品之後，也給予高度評價，表達希望未來能有更多交流及合作機會。

製作人B2從2020年底開始籌備，花費近4年時間、台幣近億元預算、動員超過180位工作人員、使用約150台攝影機才將作品完成。期間受到疫情影響，無法與韓方團隊面對面交流，但雙方仍努力透過線上溝通完成簽約授權。《尹食堂》製作人羅暎錫PD親自參與會議，除了確認台版企劃執行方式以外，也將韓版拍攝經驗大方分享。

羅PD（右）大方給予建議，讓製作人B2收穫許多。（泰坦星文創影視提供）

B2表示，其中影響節目製作最大的部分在於「羅PD堅持藝人需全程獨立完成」，這讓台版製作團隊多花好幾個月時間說服藝人，必須全程零梳化造型師，全程獨立完成採買、烹煮、營業，完全不設定、不造假，讓鏡頭百分之百紀錄下最真實的樣貌。

為了推廣中式料理到世界，製作團隊特意選擇較少華人造訪的蘇梅島作為拍攝地，餐廳選址在沙灘上；因為要符合當地建築法規以及申請餐廳的營業執照，製作團隊煞費苦心，花費半年時間才完成。好在所有努力都在拍攝時獲得用餐民眾的高度評價「正好是泰國人喜歡的風格」、「這裡真的好舒服」、「餐廳真的太漂亮了」。

《艾嘉食堂》將於10月5日首播。（泰坦星文創影視提供）

身為節目核心人物的張艾嘉，才華洋溢，集演員、編劇、導演、製作人和歌手各種角色於一身，她出道超過50年、拍攝超過100部電影作品、發行過9張完整音樂專輯；這些年卻從未參演過實境綜藝節目，令人相當好奇她決定出演的原因。製作人B2透露：「張姐是最具有代表性的華語女演員，對於料理又非常的厲害，她是當時我們的唯一選擇。」

B2說，一開始就鎖定張艾嘉出演，如果她不同意，就會先暫緩計劃。好在，張艾嘉並沒有考慮太長的時間，B2表示：「因為她喜歡做菜，也一直幻想自己開一家餐廳。她對內容很有興趣 ，主要是對於『能不能突破』討論的非常久，另外還有對於菜色如何讓外國人喜歡吃的部分一直做討論，最後全部確定後她才答應。」

台版《艾嘉食堂》由泰坦星文創影視打造，在《小姐不熙娣》製作人B2領軍、全才影人張艾嘉重磅加盟、韓國綜藝鬼才羅暎錫PD跨海火力支援，今（27日）宣布於10月5日起在三立都會台周六晚上8點首播、Netflix（亞洲地區）周六晚上10點、華視主頻隔周六晚上8點播出。