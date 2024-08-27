民眾黨主席柯文哲爭議持續，日前更遭爆料，準備作為民眾黨中央黨部的台玻大樓3樓疑似未申請許可就進行室內裝修；台北市建管處回應，目前尚未核准施工許可證，今(27)日上午已派員會勘，現況裝修情形將與相關執照圖說比對有無變更行為，若未經許可即進行裝修工程，依《建築法》將面臨6萬元至30萬元罰鍰，最快今日公布違規與否。

建管處表示，該地址確已於2024年7月26日提出室內裝修申請，目前申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證，針對該處涉及未經核准即進行室內裝修工程一事，今日派員進行現場會勘，上午己勘查完畢，現況裝修情形將與相關執照圖說比對有無變更行為，再依建築法相關規定處理。

建管處說明，室內裝修定義，根據《建築法》規定，室內裝修包括「固著於建築物構造體之天花板裝修」、「內部牆面裝修」、「高度超過地板面以上1.2公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修」、「分間牆變更」。

建管處指出，依據《建築法》規定，供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，未經許可即進行裝修工程者，可能面臨6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續。