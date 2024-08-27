楊勇緯被教練劉文等的感性發言觸動，落下淚水。（郭吉銓攝）

2024巴黎奧運落幕，運動品牌Under Armour於27日為旗下選手舉辦記者會，分享巴黎奧運從備戰、比賽到結束的心情，柔道好手楊勇緯在教練劉文等致詞時，一度情緒上來，落下感動淚水。

劉文等回憶初次見到楊勇緯時，楊勇緯才是高中生，很聽從教練建議，任何訓練都會執行，也一直沈穩面對所有挑戰，是非常認真努力的選手，劉文等並說：「鼓勵勇緯，把所有人講的任何說化成經驗，並且相信自己，也把收到的祝福和建議化成力量，持續往前走，教練會一直陪著你前進。」

台下的楊勇緯聽到教練的感性發言後，一時忍不住情緒落淚，被問到原因，楊勇緯回應：「當下每句話都觸動到我。因為教練平常不會在我面前講這些話，當下我還心想：『要確定耶！』原本我明明還ＯＫ忽然眼淚就滿出來。」

揮別巴黎奧運止步8強的失落，楊勇緯繼續前進，也有台體大柔道隊教練這個身份，要繼續把柔道「自他共榮」的精神以及技巧傳承給更多柔道人。

柔道選手楊勇緯（右起）、舉重選手郭婞淳、拳擊選手陳念琴出席運動品牌活動。（郭吉銓攝）