民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實案，檢調繼日前約談簽證會計師端木正、木可公關負責人李文娟6人後，發現端木正、李文娟對政治獻金申報過程說法「兜不攏」、不實發票迄今金流不明，且有問題的帳目不只916萬元，今天再約談端木正助理陳韋瑄，擴大追查柯文哲政治獻金的可疑帳目，預計晚間移送台北地檢署複訊。

據了解，檢調發現，柯文哲政治獻金不實申報部分，不只已曝光的尼奧、時樂公司金額共916萬元的3張發票，還有多張發票有申報不實情況，另有柯多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

調查局北機站全面勾稽過濾民眾黨主動提供的6箱發票、憑證資料，今再約談協助端木正登打發票及帳目的助理陳韋瑄。

台北地檢署向監察院調閱資料後，14日指揮調查局搜索會計師事務所、木可公司等地，並約談端木正、木可公司負責人李文娟、柯文哲競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人到案。

檢察官15日複訊後，認為端木正、李文娟涉犯偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要，諭令各以100萬元、150萬元交保，限制出境出海，並實施科技監控，定期以監控手機自拍將行蹤回報台灣高檢署科技設備監控中心。

木可女會計何璦廷、端木正助理陳韋瑄則由證人改列被告，何女50萬元交保、陳男獲無保請回，2人手機也遭查扣。另時樂、尼奧公司負責人戴利玲、柯競總財務長李文宗等2證人則獲請回。