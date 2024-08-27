美國國家安全顧問蘇利文將於27日至29日訪陸，期間將與中共中央政治局委員、外長王毅會晤，雙方將討論台灣議題和涉及科技的國家安全政策等。外交部副發言人蕭光偉表示，台美之間溝通管道順暢，且台美間也保持密切聯繫，不過基於台美以往互信，不會進一步對外說明。

外交部今舉行例行記者會，媒體詢問蘇利文訪陸此行是否依照慣例有知會台灣？

蕭光偉表示，外交部持續密切關注美中間高層互動，並掌握相關情形。台美之間互信良好，溝通管道也十分暢通，對於美中間的互動，台美其實都有保持聯繫，不過基於雙方以往慣例及互信，外交部不會進一步對外說明。

另外，民進黨秘書長林右昌將於31日啟程訪美，是否有事先知會外交部？

蕭光偉回覆，外交部目前沒有接到相關請求行政協助，不過外交部以及相關的駐外管處都會依照公務人員行政中立的原則，如果在相關國內的各政黨代表提出行政協助的請求之後，都會提供必要的協助。