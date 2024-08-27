外交部政務次長吳志中26日晚間出席「新加坡駐台北商務辦事處」舉行的「新加坡59週年國慶酒會」。吳志中表示，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣第6大貿易夥伴，相信在星國總理黃循財的帶領下，雙方關係將更上層樓。

吳志中首先向星國政府及人民表達誠摯祝賀，並對星國前總理李顯龍（的傑出領導表達敬佩。並表示，相信在新任總理黃循財的帶領下，雙方關係將更上層樓。

吳志中表示，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣第6大貿易夥伴，雙方簽訂「台星經濟夥伴協定」（ASTEP）迄已10年，期盼未來與新加坡在印太地區共同搭建繁榮走廊。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑致詞時表示，新加坡在日益複雜的國際環境中見證了新一代政治領導團隊的接班。台星友誼深厚緊密，是雙方合作應對危機及促進共享共榮的穩固基礎。

葉偉傑續指，去年新加坡和台灣互為外國投資的最大來源之一，新加坡也是唯一入境台灣旅客數量超過疫情前的國家，盼持續深化並拓展雙邊合作。最後，他邀請吳志中與在場嘉賓一同舉杯，以新加坡「Yum Seng」儀式祝酒。

外交部補充，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，台星兩國在經貿、教育、觀光及文化交流等各領域緊密合作。外交部將持續與新加坡合作提升兩國雙邊關係，共同促進區域和平穩定及繁榮。

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