行政院長卓榮泰今出席「2024台灣創投年會開幕式」，他強調，明年中央總預算編列100億元，用於中小微企業實質的多元振興協助與輔導，在資金、人才、技術等各方面都有具體計畫，盼5年內創造2萬個新創就業機會，達到每年1500億元新創投資金額，盼以此雄心壯志，10年內成為創新解決方案的輸出國。

卓榮泰表示，行動創新AI內閣剛滿100天，他覺得時間過得很慢，回憶這100天走過了很多的地方、開了很多次的會、做了很多的決定，也面臨很多的挑戰，明日將向全國人民報告「101策略目標」，國內經濟發展也是一點一滴累積下來，但「我們走的路是要在更短的時間內，做出更正確的決定」。

卓榮泰說，台灣未來許多產業都需要累積更多的人才資金技術，總統一再希望在經濟發展委員會整理出未來要做的重要目標，統整所有問題，而在首次的經委會中，政府也提出兆元投資台灣的大投資台灣計畫、人才躍升方案、亞洲資產管理中心。

卓榮泰表示，行政院會成立跨部會的平台，把適合國家戰略目標、更多留才引資的行業放在平台上，讓國內外資金可以選擇，得到長期、合理、穩定的利益，也希望透過亞洲資產管理中心設計跟組成，幫助本國的產業，盼6年內讓以台灣為核心的亞洲資產管理中心，成為與世界主要先進國家抗衡、互相競爭的力量。

針對人才躍升計畫，卓榮泰說，將串聯國發會、經濟部、教育部、國科會等，引進外國優秀青年們來台灣就學、就業，將用百億海外青年圓夢資金，讓台灣優秀的下一代到國外學習先進的科技，前往深造，國台後服務國內產業，透過內外人才交流，形塑走向國際的新力量，但也不會侷限在高科技產業，將加速中小企業雙軸轉型，加速淨零轉型跟數位轉型，跟上AI潮流。

卓榮泰強調，政府的腳步要跟社會緊緊的連結在一起，「如果政府腳步慢了，請告訴我們；如果我們的方向偏了，請告訴我們，如果我們的力道不夠強，請告訴我們」，政府跟民間公司部門合力，才能夠在地緣政治威脅、世界產業鏈重組過程，迎向AI科技的浪潮，未來101天在賴總統的領導之下，以及行政院團隊努力下，讓台灣在全世界得獎。