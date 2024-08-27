11日上午桃園市八德區發生一起縱火恐嚇案，1名年約50歲的朱姓男子因與哥哥、媽媽發生口角，恐嚇哥哥「要死大家一起死」，朱男便在地上灑滿了柴油，正準備點火時遭哥哥揍打才沒釀成災情，警消到場後將朱男強制送至桃園療養院，警方也將朱男依法送辦。

桃園市八德區介壽路二段一帶，年約50歲的朱姓男子與56歲的哥哥發生口角，據悉，倆兄弟時常因為理念不合而發生糾紛，也有多次的報案紀錄，11日上午兩人再度爭吵大罵，當時家中還有年邁母親，朱男因怒氣遲遲未消而恐嚇哥哥「大家一起死」，並外出購買柴油返家。

孰料，朱男購買柴油返家後，遭哥哥怒嗆「有種你就潑」，一氣之下朱男將家中潑滿了氣油，在準備要點火時，被哥哥怒揍一拳才沒有縱火得逞，而哥哥因被弟弟恐嚇，當下感到心生畏懼而立即報警，警方到場後隨即通知八德消防分隊到場協助，消防隊將朱男送到桃園療養院強制治療。

據悉，消防隊將朱男送醫後，哥哥仍在與媽媽發生口角，家裡憤怒氣氛遲遲未消，而地板上也都還是柴油，家中飄散濃厚汽油味，消防於現場清理地板上的汽油，以棉被、衣物吸附油漬，並保持通風，等待汽油自然揮發後。

據了解，朱男送醫後，朱男哥哥將母親送至鄰居家暫置，並於派出所報案，因害怕弟弟又再做出無法預料的危險舉動，同時申請了緊急保護令。雖然經桃園療養院評估，朱男不需留院治療，但警方仍依涉嫌《家庭暴力罪》、《縱火公危罪》及《恐嚇罪》等罪移請桃園地方檢署偵辦。