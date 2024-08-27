枋山魚塭地附透天厝二拍，1坪不到6000元。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

當天還有1輛白色納智捷中古車也是二拍，執行署人員說，只要一拍底價一半就有機會把車子開回家。（屏東執行分署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣某食品公司因欠稅、勞健保共500多萬元遲遲未繳，公司財產遭屏東執行分署拍賣，但日前1輛冷凍車拍賣未果，執行署人員苦思如何幫國庫追繳，隨後想著中秋節將至，便決定在9月3日的「123拍賣會」拍賣麻花捲試水溫，1包市價70元下殺57折只要40元，有3種口味共90包，若反應好將於下次繼續拍賣。

屏東執行分署將於9月3日辦理「123拍賣會」，當天最吸睛的物件是小琉球麻花捲，執行署人員笑稱，請民眾不要懷疑，拍賣也可以很親民，不一定動輒就要百萬千萬起跳，只要40元也是可以買到好東西。

執行署人員進一步指出，這批麻花捲是某家食品公司的主要商品，這家公司欠稅、勞健保共500多萬，因為遲遲未繳而財產遭法拍，但日前1輛冷凍車沒有拍賣出去，同仁想著該如何解決時，突然靈光乍現認為麻花捲也是財產也是可以拍賣，況且中秋節將至很適合當烤肉的解膩甜點，因此決定先拍賣90包麻花捲試水溫，若民眾反應好，之後會持續拍賣，而該公司的其他財產也持續執行中。

執行署人員說，麻花捲市價1包70元，這次拍賣下殺57折一包只要40元，口味有原味、黑糖與芝麻等3種，有效期限至明年5、6月，每人限購10包，於當天上午9點半開放排隊，10點整依排隊順序開始選購，90包售完即止。

至於上次法拍會備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，雖臨省道台1線、交通便利車輛好進出，但沒有成功拍出，所以這次二拍底價為4338萬4000元，等於1個月內迅速降價千萬元，以土地總面積7273坪計算，1坪約5900多元，執行署人員說，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

此外，當天還有1輛白色納智捷中古車也是二拍，執行署人員說，只要一拍底價一半就有機會把車子開回家，這部車出廠6年，排氣量1556c.c.，歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

屏東分署表示，拍賣當天還有座落恆春、崁頂與來義的土地及建物等不動產，分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在9月2日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，或於9月3日下午2點半至3點也可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。