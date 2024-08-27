農業部水產試驗所調查台灣西部風機海域發現，風機設置後，海域的底棲類物種呈現增加趨勢，而且風機基樁對於魬鯛、黃鰭鯛、三線磯鱸及斑海鯰等底棲魚種有較好的聚集效果。（農業部提供／蔡佩珈台北傳真）

政府大力推動建置離岸風電，其開發影響漁民捕撈漁獲時有所聞，但農業部水產試驗所調查台灣西部風機海域發現，風機設置後，海域的底棲類物種呈現增加趨勢，而且風機基樁對於魬鯛、黃鰭鯛、三線磯鱸及斑海鯰等底棲魚種有較好的聚集效果，有助提高漁民漁獲量。

農業部水產試驗所2019年起在台灣西部風機海域進行試驗調查，結果顯示，風機設置後，海域的底棲類物種呈現增加趨勢，且風機基樁具有聚魚效果，有助形成新的漁場，提高漁民的漁獲量，未來可望發揮資源外溢的功效。

水試所說明，台灣西部風機海域在2019年初開始建造水下基樁及風場設施，為消彌漁民對於漁場變化產生的疑慮，水試所特別針對風機海域進行水下生物相的調查，藉由漁業試驗船配備的底拖網，蒐集魚類、甲殼類和頭足類等生物標本共1萬5757件，並應用群聚結構方法分析。

水試所指出，分析結果顯示，漁獲物種組成有年間變化，且底棲性物種種類數有增加跡象。此外，透過水下聲學標識放流試驗發現，風機基樁對於底棲性魚種，例如魬鯛、黃鰭鯛、三線磯鱸及斑海鯰等，有較佳的聚集效果。

水試所表示，隨著國內產業對再生能源的需求不斷增加，台灣西部海域風機設置與漁業發展之間的競合關係與相關議題廣受關注，水試所透過試驗船與水下聲學等方式，分析風機海域的魚種變動，未來也會持續進行漁場的調查與監測，並開發海域多重利用技術，期待能開創風場與漁場共生共榮的永續經營模式。