名人汪小菲2017年為愛開設的S Hotel，在今年3月正式更名為台北敦化美憬閣酒店，卻仍無法達到業績表現，本月宣布歇業，美憬閣出清飯店床墊、電視、音響等。汪小菲26日在微博發文曬出捐款單據，從單據數字可見百萬收入全捐做善事。

業者今天以「台北敦化北路150號酒店」名義發出公告表示，證實所有收入全數捐出公益，也期許未來有機會能為民眾繼續服務。

台北敦化北路150號酒店內裝。（台北敦化北路150號酒店提供）

台北敦化北路150號酒店內裝。（台北敦化北路150號酒店提供）

台北敦化北路150號酒店自2017年開業以來，致力於為賓客提供高標準的服務和住宿體驗，期許為每一位賓客留下美好的回憶。

台北敦化北路150號酒店內裝。（台北敦化北路150號酒店提供）

台北敦化北路150號酒店內裝。（台北敦化北路150號酒店提供）

因為疫情產生的客觀環境變動，已嚴重影響酒店營運，雖然萬般不捨，公司還是必須於8月21日結束關於酒店的營業，除了對所有員工的貢獻表示由衷的感謝，也感謝過去所有酒店的消費者與合作伙伴一直以來的支持。

台北敦化北路150號酒店內裝。（台北敦化北路150號酒店提供）

酒店已於8月25日成功舉辦特賣會，所有寢具用品均以優惠價格出售。此次活動的全部所得已捐贈予 財團法人喜憨兒社會福利基金會」及 財團法人桃園市幸福社會福利基金會」，希望能夠幫助有需要的人。我們萬分感謝大家的熱情參與與支持，期許將來有機會再度為大家提供服務。