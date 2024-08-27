台股大盤指數近日在2萬2高點整理，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，台股在極短時間內起死回升、活力滿滿，帶給滿手EFT金融商品的散戶民眾，股息收入挹注家庭經濟，家庭財富顯著好轉，中大台經中心8日發布的8月消費者信心指數（CCI），不僅總指數出現少見的連四升，且民眾對未來半年的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣等三分項指標，全面同步連四升。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查8月消費者信心指數（CCI）總指數為77.75點，與上個月比較上升2.39點，為顯著上升； 上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為42.88點，較上個月調查結果上升4.47點，更是顯著上升。

吳大任指出，8月CCI調查期間為113年8月18日至21日，這段期間台灣剛遭受過凱米颱風，農漁產品嚴重受損，連帶造成零售通路蔬菜水果價格大漲，但調查結果卻出現民眾對於未來半年的物價水準信心上升，「對此，唯一可以解釋，就是家庭財富更好了，民眾並未感受到當下的物價難以承擔。」

惟，吳大任強調，從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，物價水準是最低；僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

8月消費者信心指數6個分項指標中，本月上升幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為59.02點，較上個月調查結果上升2.46點。吳大任表示，8月初台股和美股相互拖累、重挫2千點，此次調查結果卻透露了民眾散戶並未因此退縮，可以觀察ETF價格㑇在高檔，反映更多民眾對股票的投資是鎖在ETF、而非單純個股。