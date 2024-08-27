台南市區公車過去幾乎都由府城客運包辦行駛，市府交通局重整市區公車路網後，依都會公車、生活公車、厝邊公車等3個層級規畫19條路線，透過路線直截、班次加密、增加班次等方式，提供更便利的公共運輸。目前除府城客運釋出部分經營路線外，交通局還評選統聯客運及巨業交通取得路線籌備資格，預計今年12月之前首批路線即可上路。台南市公共運輸處處長吳俁之27日表示，路網調整後，公車離峰時段可從現行的50分鐘一班，加密為30分鐘以內一班。

吳俁之指出，都會公車路線重整，主要是幹道路線加密班次並截彎取直，像原本的2路公車，根據大數據資料分析並沒有太多長程旅客，計畫截短為102永康—地方法院、107安平—成大醫院等2條路線，除可縮短旅行時間，也可逐步增加班次，由現行1條路線、每日63班次，增加為2條路線、每日各80班次以上。

至於生活公車也針對原有路線較不足的區域新闢路線，例如32路由安平經過南區、喜樹到高鐵站，22路將串連和緯路一段至五段；厝邊公車則深入社區，像是安南區新闢905路，南區新闢906路，還將開放採小巴或9人座車輛行駛，更加機動靈活。

吳俁之還說，新經營業者遴選完成後，近日交通局已緊鑼密鼓展開籌備，包括依法立案等行政程序，以及新公司的人力、車輛、辦公室、停車場等營業及後勤作業空間，市府都會逐一把關審核，並要求新業者必須加入市府的電動公車購車計畫，盡速到位全新電動公車，提供市民更優質的乘車體驗。

交通局補充表示，巨業交通取得的9條路線經營籌備權，除既有的15、19、20、77路外，102、107都會公車由2路公車升級，102路由永康經永大路、崑山科大、台南車站至地方法院，107路由成大醫院經台南車站至安平；新闢生活公車32路，由原住民文化會館經喜樹、灣裡至高鐵台南站；厝邊公車新闢903路安平觀光公車，串聯安平區主要景點，以及904路永康臨時轉運站經安南醫院至鹿耳門天后宮，深入安南區社區聚落。

至於統聯客運取得的10條路線經營籌備權，除既有的0、6、9、10路外，103、104都會公車由3路公車升級，103路由土城高中經海東國小至成大醫院，104路由台南火車站經市立醫院至仁德後壁厝；另新闢生活公車22路由台南轉運站經和緯路至安平，以及23路由仁德轉運站經東區仁和路至台南轉運站；厝邊公車新闢905路和順轉運站經安南醫院、十二佃至鹿耳門聖母廟，提供安南區東西向就醫服務，906路則由南區喜樹經灣裡、仁德至市立醫院，滿足當地採買及就醫需求。