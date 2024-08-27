員警在八里多個路段設立攔檢站，共舉發43張交通違規罰單。（蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局於上周末凌晨接獲多起報案，指稱八里區中山路、龍米路等地有改裝排氣管車輛違規行駛，發出巨大噪音擾民。警方隨即派遣轄區內的八里所、龍源所、成州所及交通分隊前往現場查處，並於多個路段設立攔檢站。

此次行動中，警方共攔查上百輛汽、機車，並對多項違規行為進行告發。包括未戴安全帽、無照駕駛、闖紅燈、行駛禁行機車道及違規行駛自行車道等，共舉發43張交通違規罰單。此外，現場發現8台違規改裝的重型機車，警方當場告發並通報環保局進行裁處。

蘆洲警方強調，少數車主為吸引目光或因個人喜好違法改裝車輛，製造噪音，已成為社區居民的厭惡對象。為維護道路交通秩序，蘆洲警方每月不定期與環保局、監理站及高灘處聯合稽查，針對噪音車輛進行攔查開單。據統計，今年至今，蘆洲警分局已通報環保局裁罰1949件噪音車案件。

交通組巡官林宏凌表示，警方將持續針對易飆車路段進行滾動式勤務安排，加強取締危險駕車行為。林宏凌呼籲車主切勿心存僥倖，隨意改裝車輛製造噪音，否則將面臨高額罰款及強制改善措施，並鼓勵民眾積極檢舉噪音車，共同維護社區的安寧與宜居環境。