外交部長林佳龍昨接見日本自民黨組織運動本部長金子恭之。林佳龍表示，金子是台積電在熊本縣設廠的重要推手之一，這項投資已經成為熊本的最新「地標」，台日半導體產業合作順利，林佳龍也感謝金子推動日本國會訪團來台，並延續至今，對台日交流影響深遠，同時感謝熊本議會通過支持台灣加入CPTPP決議案，也期盼金子協助轉達台灣的決心，加大日本支持力道，讓台灣早日加入。

林佳龍提到，金子在擔任自民黨青年局長期間，推動日本國會訪團來台交流計畫，更延續至今、成為台日國會友好互動的典範。此外，熊本縣議會在 2021 年和 2022 年分別通過支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的決議案，林佳龍也向金子表達感謝。

談及台日產業合作互補，林佳龍指出，除了台積電到熊本設廠，也有越來越多日本半導體設備及材料製造商選擇深耕台灣，近年台灣努力提升國力與經濟韌性，準備好為世界繁榮貢獻更多心力。

林佳龍也表示，台灣已申請加入 CPTPP，請金子協助轉達台灣的決心，盼日本能加大支持力道，讓台灣能早日加入 CPTPP 行列，與日本一起成為國際民主供應鏈中可信賴的穩定夥伴。

林佳龍強調，台灣和日本在第一島鏈共同面臨台海區域安全穩定的挑戰，也呼籲民主夥伴必須團結一致，共同應對日益嚴峻的國際情勢，以及極權勢力的擴張與威脅。

林佳龍說，台灣和日本是共享民主、自由價值的好夥伴，這幾年民間交流越趨多元，不僅時常遇見來台旅遊的日本朋友，台日水果文化祭也在上週首度在高雄登場，相信台日友誼透過文化、美食甚至是產業的合作與交流，彼此關係會更加緊密與堅定。林佳龍也感謝金子致贈熊本獨有的「肥後象嵌」工藝領帶夾，此工藝源自刀劍裝飾技術，別具意義。