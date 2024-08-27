人工智慧熱潮大爆發，輝達股價短短4年大漲3776%，執行長黃仁勳與輝達員工的身價水漲船高，但員工們在高壓的工作環境下似乎無福消受，停車場停滿昂貴跑車，主人只能坐在辦公室，扁平化組織也被點出，有時剩下討黃仁勳開心的負面影響，擔憂某種文化問題在輝達內部生成。

美國財經媒體報導，要求匿名的10位輝達員工（包含前員工）認為，在輝達上班工時長壓力大，忙到凌晨才下班是家常便飯，即使很多員工變得很有錢，甚至時常在言談中炫富，但他們其實沒時間從事休閒活動，甚至搭飛機去渡假旅行。

一位已經在2022年離職的員工表示，每天幾乎要參加7至10場的會議，有時會議夾雜著爭吵與混亂，但豐厚的薪資待遇與分紅機制讓人很難離職，猶如「金手銬」讓員工願意為公司賣命。

黃仁勳行事作風嚴格，扁平化的組織偶爾能收到意想不到的效果，但有員工認為，有時開會變得像討黃仁勳開心，吸引他的注意力，而不是為了公司求進步，並非沒有任何缺點。

即使如此，輝達與黃仁勳的領導風格仍在求職評論網站Glassdoor獲得好評，給予正面評價的比率高達97%，領先谷歌母公司Alphabet的94%、蘋果的87%，台積電只有46%的好評。