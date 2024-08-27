民眾黨黨主席柯文哲卷入2024政治獻金申報不實疑雲，前立委、現任市府顧問蔡壁如27日也爆出去年在台中選立委的政治獻金遭檢舉將人事費拆成逾300筆交通費，對此，蔡表示，這些費用依法申報，合法合規。（蔡壁如提供／潘虹恩台中傳真）

民眾黨黨主席柯文哲卷入2024政治獻金申報不實疑雲，有媒體27日報導，前立委、現任市府顧問蔡壁如去年在台中選立委的政治獻金遭檢舉將人事費拆成逾300筆交通費，疑涉申報不實。對此，蔡表示，這些費用依法申報，合法合規。

柯文哲被爆2024競選總統政治獻金申報不實，風波也延燒到蔡壁如，蔡27日被爆出遭人檢舉去年出戰台中一選區立委的政治獻金帳目，將團隊人事費拆成300多筆2000或3000元的交通費申報，有規避勞健保和偽造文書疑慮。

蔡壁如受訪表示，約3、4周前有網友在社群網路惡意帶風向，爆料「交通費106筆，1次領2000元，共領了212萬元」等消息，她當時就把貼文截圖並表示必要的話會提告，該貼文10分鐘內就撤掉了。不過為此，她也去拜訪當時的總幹事和會計師，對方回覆交通費基本上就是車馬費，有一定申報方式，認為這合法合規，她相信總幹事和會計師專業，因此認為申報無問題。

蔡壁如說，她從立院來台中有2、3個助理隨同，協助處理文書和聯絡工作，助理是透過黨部領薪水，另由曾任台灣民眾黨台中市黨部主委的郭達鴻擔任總幹事召集2022年選舉的黨、志工來協助，這些志工都是從市區來海線跟著她到處跑，她除選區外還到過南投、彰化甚至高雄協助衝政黨票，志工在交通上都要自備，總幹事也說加油費、車馬費等就如實核報，後來覺得這樣很麻煩，之後會計師認為可以先談好固定的交通費，比照政論節目1次車馬費3000元的概念，她相信會計師的說法，認為這樣做合法合規。

至於被質疑有志工除在蔡團隊，也在國民黨立委廖偉翔團隊領錢？蔡壁如表示，其實這些志工就是類似地方打工仔，本來就是來來去去，有些在她這裡協助，後來也去市區，她都尊重，交通費都是按排的班表來報；至於部分成員費用是直接和總幹事談好的，她就相信、尊重。