民眾黨黨主席柯文哲陷2024總統競選政治獻金申報不實風波不斷，前立委、現任中市市政顧問蔡壁如近日也接連爆出上節目遭檢舉兼職、台中選立委人事費拆分300多筆交通費涉不實。蔡除表示相關費用皆依法申報，也隔空向台中市長盧秀燕道歉。

柯文哲被爆2024競選總統政治獻金申報不實，風波也延燒到蔡壁如，外界質疑蔡去年出戰台中一選區立委的政治獻金帳目，將團隊人事費拆成300多筆2000或3000元的交通費申報，有規避勞健保和偽造文書疑慮。蔡27日上午受訪表示，相關費用依法申報，合法合規。

媒體問及盧秀燕是否有關心？蔡壁如說，她昨天才寫信給盧市長的祕書，認為在台中對她有這些麻煩很不好意思；至於盧秀燕一早主持市政會議時提到「國中參加全國科展數學組，是全國第二名，第一名從缺，強調自己對數字很清楚，局處預算要注意一下」，蔡壁如除感謝盧鼓勵，也表示，近日民眾黨新聞多，給市長添麻煩了，並向她說抱歉。