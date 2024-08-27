苗栗縣近1年來因科技廠商大量進駐帶來人口正成長，排名全國非6都的第3高，但苗栗縣長鍾東錦不以自滿，在27日的縣務會議中通過，再度提高生育津貼額度為每名新生兒2萬元，並從明年元旦起實施，並且為了鼓勵新生兒設籍苗栗縣，凡設籍6個月以上的新生兒父母親，就可以申請生育津貼。

苗栗縣長鍾東錦在27日的縣務會議中通過再度提高生育津貼額度為每名新生兒2萬元。（謝明俊攝）

鍾東錦就任後，一直把鼓勵生育列為重要施政目標，去年就已經將生育津貼提高到第1胎發1萬元，第2胎以上發2萬，多胞胎每名新生兒發2萬元。今年，鍾東錦決定再加碼，並將新修正過的生育津貼實施辦法，在27日縣務會議中提報通過，新辦法將從明年元旦開始實施。

苗栗縣政府在27日的縣務會議中通過再度提高生育津貼額度為每名新生兒2萬元。（謝明俊攝）

為了提高苗栗縣出生率，落實照顧家庭及婦幼福利，縣府將2025年起再次調高生育津貼，凡是2025年元旦以後出生的新生兒，每名發放生育津貼2萬元，縣府並為此在2025年預算預計編列4，800萬元支應。同時，為了鼓勵新生兒設籍苗栗縣，一併修訂新生兒父或母的設籍條件，由1年放寬為已設籍本縣持續6個月以上，即可請領本縣生育津貼。

另外，經法規審議委員會的建議，一併放寬苗栗縣死胎或自然流產婦女，請領的設籍期間為6個月以上。凡設籍苗栗縣個月以上的婦女，且懷胎滿20周，因死胎或自然流產，持有合法證明文件者，得於事實發生之日起六個月內申請發給1萬元津貼。

新修正辦法條文將從2025年元旦起施行，但在2024年12月31日以前出生的新生兒，則只能適用2022年12月29日所修正發布的舊條文。