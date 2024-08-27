民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳案，日前又被爆出新竹農地雜草叢生沒在管。柯文哲回應，新竹農地一定會賣掉，不會像賴清德總統萬里老家「賴皮寮」拖在那邊。民進黨發言人戴瑋姍今（27）日主持「萬里礦工生活紀念館」啟動記者會，會後對此表示，賴總統完全兌現選前的承諾，把老家信託並開放做公益使用，請柯文哲別老拉別人當墊背。

戴瑋姍說，賴總統非常在意他在選前的承諾，在上任之後來做他老家的信託，開放作為公益使用，今天他是完全是兌現他的承諾，也希望藉由礦工生活紀念館，可以讓更多人來了解過去萬里礦工的歷史。

戴瑋姍表示，他黨的事務我們不便評論，但是也請柯文哲不要老是拉著別人做墊背，來做轉移風向的焦點。

媒體追問，柯文哲花4300萬元買商辦，民眾黨立法院黨團主任陳智菡聲稱，和蔡英文總統卸任後有個人辦公室「是一樣的意思」，遭蔡總統辦公室駁斥。戴瑋姍說，民進黨的政治獻金都是依據法律規定來使用，柯文哲必須要自己解釋如何去使用這些政治獻金，以及補助款的問題。他必須要盡速來說明，否則風暴越燒越大，對於他自己跟他的政黨來說，其實是不好的。

賴清德上任百天，多個民調賴清德滿意度都超過5成。對此，戴瑋姍表示，整個執政團隊都是兢兢業業，從府方到行政院都是戮力在為全民來爭取福利，民調的顯示，代表現階段有獲得民眾的肯定，但是未來的每1天，還是要用同樣努力的方式去進行，才能夠獲得更多人的認同。