社會局長李美珍致詞感謝三重力行聖賢宮8年來關懷在地弱勢，已累計捐贈平安米達7萬多斤。（新北市社會局提供）

三重力行聖賢宮長期致力於社會公益，多年來持續響應「新北好日子愛心大平台」的善心捐贈活動。26日，該宮再度結合力行聖賢功德會、三重雲林同鄉會及其社會福利委員會，聯合捐贈1萬5,000斤的平安米予新北市政府，幫助新北市的弱勢家戶。此次捐贈儀式由力行聖賢宮主委李志能代表捐贈，新北市社會局長李美珍代表受贈。

自2016年以來，三重力行聖賢宮每年與三重雲林同鄉會及聖賢功德會合作，定期向社會局捐贈白米，自2022年起，三重雲林同鄉會社會福利委員會也加入捐贈行列。8年間，該團體累計捐贈白米共計7萬8,600斤，成為社會公益的重要力量。

李志能表示，希望透過持續捐贈普渡物資的方式，在感恩月中將各方善心傳遞給有需要的弱勢家庭，減輕他們的日常生活負擔。同時，他也期望這些善行能帶動社會各界共同響應，幫助更多有需要的人。

李美珍則感謝力行聖賢宮多年來凝聚信眾的愛心與善念，本次捐贈的1萬5,000斤平安米將由社會局分配給三重區公所、在地里長及慈善團體，提供給弱勢家戶及有需要的家庭領取，讓更多人感受到社會的溫暖。

社會局表示，自「好日子愛心大平台」於2019年6月開辦以來，已媒合近49億元的物資和善款，感謝各界的善心，讓愛心持續傳遞到新北市的每一個角落。