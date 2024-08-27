民眾黨主席、台北市前市長柯文哲26日遭爆料，於今年5月以現金4300萬元購置位在中正區的商辦，柯也承認在2024選戰中超過1.1億的補助款，其中7380萬餘元可自行使用，因此購置商辦打算未來作為個人辦公室用途。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，民眾黨立院黨團主任陳智菡前2天才說「游淑慧是抱著現金買房嗎？」事實證明口水噴太早，抱著現金、全額買房的是柯文哲。

游淑慧指出，有人提醒政黨補助款既然是民眾黨領去了，撥給柯文哲一定要有名目，有沒有開扣繳憑單？有沒有逃稅？這些都是後續要關注的議題。

游淑慧也提到，前2天陳智菡還嗆她，陳佩琪買房不能貸款嗎？游淑慧是抱著現金買房嗎？「事實證明口水噴太早了，抱著現金、全額買房的是柯文哲。而且買完商辦看豪宅。」她強調，民眾黨是正式立案的社團法人，所有進政黨的錢都是公款，支出用途也都要合法合理、有單有據。

「很難想像可以只憑內規，就把黨的大筆資金轉給主席私人帳戶。」游淑慧說，柯文哲是為了選總統才成立民眾黨？民眾黨的一切都是柯說了算？如果都能這樣，民眾黨豈不成為柯文哲的合法撈錢洗錢管道？「根本是新政治大生意。」