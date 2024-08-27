游武龍表示，政府規畫推動一次付清20年租金的使用權社會住宅，應該已經事先規畫好相關配套，依政策研擬入住條件，承租社會住宅設定有65歲以上的年齡門檻限制，要一次付得出未來20年租金的長租型社宅，原則上政府的發想，應該是良善的，立意甚佳，可保障65歲以上高齡租屋長者不致於被房東拒於門外。

游武龍表示，不過，目前政策配套，會碰到一個問題，即65歲以上租屋族可能會是經濟相對弱勢，但又要負擔得起、而且又得一次拿得出480萬元讓房東押著20年，這種房客，就未必一定是經濟弱勢族群，因此形成政策想要照顧的主要對象65歲以上長者，與實際可能一次付得起20年租金的入住對象，互相矛盾的現象。

游武龍表示，在銀行融資條件方面，對於建商來說，也一定會有所疑慮，連地上權住宅都有地上權土地不能分割、建物屬於得標建商，房屋價值因使用年限減少而遞減，造成銀行貸款成數較低、利率較高等市場抗性，更何況是無土地產權、無房屋產權的使用權社宅。因此，不論政府要保證20年、40年或60年最少3％租金報酬率，對於建商、及承租者來說，都沒有產權或抵押品可向銀行貸款。

游武龍表示，因此，現階段使用權社宅的政策配套，仍欠缺可行性及誘因，必須更週延思考。

游武龍建議，政府還是走既定的社宅政策，包括興建社會住宅、包租代管及租金補貼等；若要推動使用權社宅，並吸引建商積極參與使用權社宅？依現有配套，還不成熟，應該不會有建商願意投入。