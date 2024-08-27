而分群等權重的設計，更有助投資人可以確實參與AI潛力股的成長機會。

00952追蹤台灣指數公司編製的臺灣優選AI 50指數，回測指數2016年以來，連續8年殖利率都打敗台灣加權指數，新冠疫情肆虐的2020～2021年。

臺灣優選AI 50指數以5.4％、5％殖利率，勝過台灣加權指數的4.3％、3.4％，即便追溯到上一回合中美貿易戰衝擊的2018～2019年，臺灣優選AI 50指數也是以4.2％與7.2％，繳出相較台灣加權指數更高的殖利率。

總計回測的這8年期間，00952所追蹤的指數平均每年殖利率可有5.6％的表現，同一期間台灣加權指數平均每年殖利率為4.3％。

凱基台灣AI 50經理人施政廷表示，台廠在AI供應鏈中具備戰略地位，從AMD、輝達、Google、微軟等科技大廠擴大在台投資就可看出。但是AI相關供應鏈既深且廣，ETF能不能選到受惠程度相對高的個股，不僅要看個股的AI純度，成分股權重設計也值得考量。

施政廷指出，以00952所追蹤的臺灣優選AI 50指數為例，只會從屬於AI的39個次產業中選擇AI營收占比三成以上的公司作為成分股，並透過多因子優化與分群等權重設計，強化成分股在大盤震盪時期的抗跌能力，更確保能參與規模尚未反映獲利的成分股。

施政廷進一步說明，依據產業、股價動能、營運效率、配息記錄等多項指標篩選出股票池後，因應台股處於淡季或旺季，調整動能、價值成長與股利的指標比重，再依市值排序選出前50檔。

1～10名每檔給予4％權重，11～25名每檔給予2％權重，26～50名則給予1.2％權重。藉由分群等權重的設計，00952相對有機會提升投資組合的追漲抗跌能力。