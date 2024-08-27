36歲日本男星東出昌大，今（27日）宣布梅開二度！對象是女演員松本花林，明年春天兩人將成為父母、夫妻。

東出昌大2015年和渡邊杏結婚，卻在4年前老婆懷第三胎的時候，婚內出軌當時未成年的女星唐田英里佳。不僅如此，離婚後每月又只給3萬日圓（約6700元台幣）扶養費，遭外界砲轟是渣男，演藝事業跌落谷底。東出昌大因此跑去山上過隱居生活，劈柴生火、種菜、狩獵和煮飯都難不倒他，意外獲得日本觀眾關注，再度翻紅。

東出昌大過著野人的生活。（圖／YT@東出昌大）

東出昌大今（27日）表示，2年前在工作場合認識松本花林，女方因愛上山林生活，辭去演員工作，將戶籍遷至東出昌大的隱居地。兩人雖然沒有同居，但愛犬常需要女方的照顧，兩人因此越走越近，慢慢出現情愫，今年開始交往。

今年夏季，東出昌大得知松本花林懷孕了，「預計在明年春天，我們將成為孩子的父親和母親，同時成為夫妻」。東出昌大坦言，過往在人生中犯下許多錯誤，但這次希望可以好好珍惜老婆、小孩，懇求媒體別打擾松本花林，「找我的話沒有問題」。

松本花林帶球嫁東出昌大。（圖／YT@東出昌大）

東出昌大到山上當野人後，吸引日本富士電視台多次採訪，其中一次拍到他與3位女演員共同打獵、吃飯，分別為27歲烏森麻藤、29歲齊藤那莉和24歲松本花林，而東出昌大的再婚對象就是三人之中的松本花林。