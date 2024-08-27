大陸國新辦27日舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會。有記者提問，對網證、網號相關辦法以及徵求意見的階段已經結束，未來大陸公安部也將徵求在社交平台上開設新帳戶的相關資訊，如何保證當一個人在某個平台申請註冊帳戶之後，個人資訊不會被其他平台濫用，並且也能保障相關服務的高效？對此，大陸公安部治安管理局局長大陸公安部治安管理局局長仇保利指出，推行網路身分認證服務是提供使用者多了一種更安全、方便的選擇，原有網路身分認證方式仍可繼續使用，用戶不使用網號、網證也可以正常上網。

仇保利表示，大陸公安部、國家互聯網資訊辦公室7月26日聯合就《國家網路身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，受到了廣泛關注。截至8月25日，公開徵求意見已結束，目前正在認真梳理各方面的意見，充分吸收大家的意見建議。大家關注的網號、網證等問題，上周媒體已對有關問題進行詳細解讀，介紹得非常詳細和充分。

仇保利表示，大陸推行網路身分認證服務以後，使用者多了一種更安全、方便的選擇，原有的網路身分認證方式仍可繼續使用，用戶不使用網號、網證也可以正常上網。