一名60歲女子在做完直腸癌手術後，由於堅持要躺在床上靜養，始終不願意下床走動，最後總共住了9天才出院。豈料隔沒2天，就因在家上廁所突然雙腿無力，跌倒導致多處受傷而被送到急診。對此，外科醫師陳榮堅表示，躺在床上10天，純肌肉大概會流失1公斤，尤其年紀越大流失的越高，千萬別輕忽術後只躺著不動的危險性。

醫師陳榮堅在個人粉專發文表示，現在的直腸癌手術很簡單，只要打3個原子筆大小的小洞就好，傷口小、恢復快，正常情況預計3～5天就可以出院。然而，該女子覺得開完刀就是需要躺在床上靜養，即便幾經勸告仍堅持不下床，直到躺到第3天才願意起來活動一下，結果下床時雙腿一軟，幾乎站不起來，還理直氣壯地說，「你看吧，就說不能動。」最終躺了整整9天後才出院。

陳榮堅接著說，沒想到隔沒2天，女子就因為頭部外傷跟四肢挫傷被送來急診，原因是她在家上廁所時，突然雙腿無力跌倒，導致受傷。根據患者的描述，她於跌倒後慢慢爬回房間，然後打電話給兒子，請兒子帶她來急診。

藉此案例，陳榮堅提醒，30歲後，人的肌肉量就會開始逐漸流失，且有研究顯示，躺在床上10天，純肌肉大概會流失 1 公斤，尤其年紀越大的人，肌肉量流失的越高。

陳榮堅強調，真正的調養是盡快讓自身恢復基本活動能力，而不是完全躺在床上不動。現在醫療進步，很多手術不再像以往要開巨大傷口。因此，當醫師說可以動的時候，就要多下床走動，使回到正常可以行動的狀態；否則只躺在床上不動，會增加肌肉流失的風險。