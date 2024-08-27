疫情解封，台中市長盧秀燕今年接連出訪新加坡、美國，市府市政會議由祕書處專案報告「台中城市外交及國際交流推動情形」，盧秀燕特別提到她任內一定有1名副市長是外交出身。市府今年預計將再安排出訪，外界認為下一個國家最可能是日本。

台中市祕書處長謝佳蓁專案報告時指出，台中市在世界有27個姊妹市、13個友好城市，主要是集中在美國、日本；盧秀燕任期內增加的姊妹市包括關島、名古屋，今年下半年可望與帛琉美麗丘州簽訂姊妹市。

盧秀燕則說，她任內首次出訪是到香港，當次為當天往返，之後到歐洲出訪英國及荷蘭，之後遇到疫情暫停出訪行程，接著就是今年訪新加坡及美國，「為推動城市交流，任內還會再安排出訪」，也希望府內首長、區公所及學校、民間都能出去走走。

盧秀燕強調，她重視國際交流，兩屆任期內都一定有位副市長是外交官出身，上屆是令狐榮達、這屆則是黃國榮，盼借用外交專長幫台中市做城市擘畫，六都中只有台中是這樣，大家努力讓世界看見台中、讓台中躍上國際舞台。

至於下一次出訪國安排哪裡？外界認為以日本可能性最高，因日方近日多人陸續到台中市府拜訪，繼今年5月間日台交流協會台北事務所代表片山和之拜訪盧秀燕之後，日本大分縣知事今天也拜訪盧秀燕，市府對此強調待確定會對外說明。