一名單親媽媽20日在高雄在地社團PO文，指兒子想分期付款買二手建中筆記和參考書，結果賣家竟免費送，今年兒子考上高醫牙醫系，她也再把這些書籍轉贈，引發熱議，如今這名媽媽再PO出兒子讀書心得與書單，希望能幫助其他人，文末這名努力的孩子還加註「如果在天上的爸爸知道了，一定會很開心。」

《中時新聞網》21日率先報導，一名單親媽媽20日在臉書社團「高雄人」，PO出一張高醫牙醫系錄取通知及二手建中筆記與參考書等照片，指丈夫在工作時意外身亡，她沒能力讓孩子補習，兒子上網看到有賣家在販售二手建中筆記與參考書，詢問賣家可否讓單親的他分期付款。

這名單親媽媽說，賣家二話不說就把二手筆記和參考書送給兒子，要兒子努力讀書，考上了還可以再找他領獎學金，有能力時貢獻社會就好，「當下的感謝之情無法言喻，雖然沒見過面，卻感受到滿滿的溫暖」，今年兒子考上牙醫系，她與兒子再轉贈這些建中筆記和參考書給有需要的人，希望愛一直延續下去。

這份二手筆記與參考書，馬上就轉贈出去，而這篇PO文也引發熱烈迴響，網友紛紛留言太呼感動，這名媽媽於2天後，再PO出兒子2000多字讀書心得，以及英文、數學、物理、化學與生物5科的書單，希望能幫助其他考生。

這名高中生指，高三前他都根據學校安排，高三上學期開始全面性複習，白天會照著學校進度走，下課後，他會在6點前把事情做完，讓自己能在6點時，坐在書桌上讀書，晚上6至11點，他會分成5個單位，每個單位就是讀書50分鐘加上休息10分鐘，每一個單位就是只專心讀一個科目。

這名高中生指，在準備英文方面，他會先複習老師最近上課說的，並且整理出重點，再去做深度練習，例如熟讀基本詞彙和必背單字；數學要將觀念與定義讀熟，這部分他花好幾個月時間，每天1小時把定義讀熟，解題時才能透過觀念快速解出來。

獲贈建中筆記的單親高中生，今年如願考上牙醫系，他寫下爸爸一記會很開心的文。（翻攝臉書社團高雄人）

物理方面，這名高中生說，他是採取一直刷題的方式做練習；化學這科，他會在讀完每個小章節後做題目練習；生物這一科，他就完全跟著學校老師進度走，除了背就是背，建議要多熟悉生物課本裡面的圖，生物很愛考圖，只要看圖看得夠熟，基本上就能知道大考想考什麼。

這名高中生說，沒有補習的他，必須更珍惜每一刻，用不懈的努力來充實自己，補上自己所缺乏的資源，每一分每一秒，他都在全力以赴，雖然過程孤獨且枯燥，生活中沒有社交與休息，但他並不感到難受。

這名高中生說，努力是因為捨不得媽媽過得這麼辛苦，也知道要努力才能改變人生，而改變人生的不是某一分鐘，而是每一分鐘，每分每秒的堅持，才能成就擁有。文末他說，「如果在天上的爸爸知道了，我想爸爸一定會很開心。」

網友說，「辛苦媽媽和孩子，這幾年的努力」、「我的眼角濕了」、「很棒的孩子，以後一定要孝順你的母親」、「洋蔥放太多了」。