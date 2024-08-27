總統賴清德今（27）日執政屆滿100天，但府方相當低調，並未特地舉行記者會，僅規劃由政院正副閣揆卓榮泰、鄭麗君明天召開「行動101策略」記者會，說明施政成果。賴總統稍早在YouTube公布一支《賴桑與我》動畫特別篇影片，與人氣漫畫家簡士頡合作，親口介紹近期領養的愛犬「斑斑」外，透過感性方式分享就職滿100天的心得。

去（2023）年競選期間，賴清德推出《賴桑與我》系列動畫，以親自配音的方式回憶與已逝愛狗Luke的溫馨互動，使其「狗派」形象深植人心；而賴總統今年6月底參加屏東縣動物之家啟用活動時，更暖心宣布領養因誤觸陷阱而被截肢的流浪犬「斑斑」，並於近日接回官邸。

在《賴桑與我》特別篇影片當中，前一季主角Luke已經化作天使；但賴總統仍延續對毛小孩的愛，介紹「斑斑」儘管行動不便，但仍充滿熱情、活潑可愛；同時，賴清德亦提及甫落幕的巴黎奧運，台灣每位國手也是克服種種挑戰，懷抱「永不放棄」的精神，展現驚人勇氣與毅力，使其深感欽佩。

影片出現羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳、桌球教父莊智淵、拳擊金牌林郁婷等多位征戰巴黎奧運的台灣選手，藉此向所有台灣之光致敬，也強調未來會秉持勇氣及毅力，面對執政種種挑戰會有「永不放棄」的精神。

針對新政府就職滿100天，賴清德說，團隊一如往常認真工作，現在的台灣已是世界不可或缺的支柱，100天只是一個開始，未來很多個100天，執政團隊和每一位台灣人一樣，勤奮、認真，也都會懷抱勇敢堅定、永不放棄的精神勤奮打拚。影片最後，賴清德與百工百業並肩，感性地說，能為一個民主、和平、繁榮的國家服務，是他畢生的榮幸。

創作本集動畫的漫畫家簡士頡（頡夫人），在網路漫畫圈有相當高的知名度，作品融合台灣當代都會情感生活，與奇幻動作文史元素，代表作包括《北投女巫Pataauw》、《玉鍵Jade Key》、《支線上的觀光客》，在國內外獲得好評，曾拿下台灣 Comico 原創漫畫大賞銀賞，於南韓Lezhin世界漫畫大賽獲獎。