以32歲林姓男子為首的投資詐騙集團，在網路臉書、IG發廣告招攬網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」，每月可領到2至4％的分紅，吸引全台337人受騙上當，2年9月吸金逾2億元。檢警偵辦後發現林姓主嫌獲利7800多萬元，在集團擔任網路貼廣告小編的29歲許姓女子，月薪7萬元，加上獎金分紅，2年狂撈903萬元，高雄地檢署27日偵結，依詐欺罪嫌起訴林男、許女等5人。

檢察官偵結指出，林姓男子（32歲）在2019年10月在高雄承租辦公室，設計出多項投資詐騙案，在網路張貼廣告，招募網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」，號稱投資人每月可領到2至4％的分紅，林男雇用許女擔任網路小編，負責在網路社群平台發布廣告，吸引網友上門投資。

為取信被害人，林男在吸金後，拿出300萬元投資餐酒館，用以取信被害投資人，並擴大招聘王姓男子（28歲）、莊姓、陳姓女子（29歲）分工擔任各投資項目的社群小編，林男等人原本還會發送紅利給投資人，發了幾次後，就開始用各種藉口包括轉投資不當、其他投資人資金未到位等，停發紅利，最後就斷了音訊，關閉網路社群，被害人眼見血汗錢拿不回來，紛紛報警提告。林男等人的投資詐騙方案運營2年9個月，吸引全台337人加入，詐騙不法金額高達2億多元。

檢警接報調查後循線逮捕林男等人到案，偵辦後算出，扣掉林男運營餐酒館和發送紅利、員工薪水等成本，林男在2年9月賺了7817萬元，而許姓女小編負責貼告攬客，月薪7萬元外加分紅672萬元，2年多賺903萬元，其他後來加入的3人也各拿到92到182萬元不等分紅。檢方偵結，依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。