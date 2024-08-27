22歲陽姓男子熟知虛擬貨幣一但入帳後很難追查，透過「阿辰」介紹約劉姓幣商見面，今年6月22日萌生歹念，夥同林男將劉男強押上車，隨即將劉手腳捆綁、矇住雙眼，強行取走手機，假借劉男名義撥號給友人，聲稱已經收到現金，友人轉出價值70萬餘元的「泰達幣」，得逞後將劉男丟包在路邊，士林地檢署依加重強盜罪起訴陽、林以及介紹的張姓友人。

陽男透過23歲張男介紹，認識綽號「阿辰」男子，而阿辰再利用Telegram約出綽號「金財庫」的幣商，57歲劉男6月22日晚上10時許與陽、林約在內湖舊宗路路邊見面，林男亮刀抵住劉男身體，逼迫上車，並在車上用束帶、口罩捆綁劉男，要求轉入虛擬貨幣到陽的錢包內，不然要拿刀捅劉男。

劉男被狹持後只能配合，告訴友人「阿強」已經收到現金，阿強即匯出2萬1000餘顆的泰達幣，市價約70萬元，再搶走劉男身上的1萬元現金，得逞後，車輛行經新北市樹林區，陽等人將劉驅趕下車，劉男逃逸並報警。

陽等人立即強網新莊一處KTV「慶功」並分贓，其中陽男拿到20萬4000元、在場持刀的林男分得5萬2500元，介紹人張男分得6000元，警方獲報後釐清身分，24日持拘票逮捕陽、林以及幕後的介紹「阿辰」的張男，陽男否認有動手打人，林、張則否認強盜，並稱沒有分到錢，事後才知道陽要去「拚錢」，但檢察官認為陽等3人有犯意的聯絡及行為分擔，皆為共同正犯，應負全部責任，依法起訴。